Barroso é hostilizado verbalmente no aeroporto de Miami

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi hostilizado verbalmente na noite de 2ª feira (2/1) por um grupo de brasileiros no saguão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, durante o embarque de um voo para Brasília (DF).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Barroso é filmado no embarque por brasileiros presentes no local, que xingam o ministro e cantam em coro para que ele saia do voo. É possível ouvir gritos de “vagabundo”, “safado” e “boca de veludo”.

Não está claro se Barroso realizou o embarque no mesmo voo ou adiou o retorno para o Brasil.

O ministro afirmou, em nota, que o “Brasil adoeceu” e que ele espera que seja possível curá-lo.

“É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas”, afirmou em nota.

Essa não é a 1ª vez que o Barroso é hostilizado em viagens internacionais. Em novembro, durante visita a Nova York para a Lide Brazil Conference, ele foi assediado por uma brasileira enquanto caminhava pela Times Square, conhecida região turística da cidade.

Na mesma viagem, depois de ser questionado por um homem se iria “responder às Forças Armadas” sobre uma alegação de fraude nas urnas eletrônicas, Barroso disse: “Perdeu, mané, não amola!”. Posteriormente, disse lamentar ter feito a fala.

