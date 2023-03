Bandas da ‘Redenção’ e do ‘Pirão’ agitaram o fim de semana com mais de 5 mil foliões

O primeiro fim de semana do mês de março recebeu cerca de oito blocos de rua e bandas de carnaval habilitadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Essas, e mais 108, que cumpriram todos os critérios do edital de apoio às bandas, blocos e festas de rua foram contempladas com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas.

Neste domingo, 5/3, milhares de foliões se reuniram na rua Gurupi para a “Banda da Redenção A Original”, na zona Centro-Oeste de Manaus. A programação contou com a participação das atrações ‘Forró do Imperador’, ‘Forrozão Já Quero’ e ‘Frutos do Pagode’.

“Resgatar o carnaval de rua e descentralizar para os pequenos e grandes bairros os festejos carnavalescos são de grande valia. Mais de 100 bandas recebem apoio da prefeitura e até este mês de março ainda teremos outros eventos”, disse o diretor de grandes eventos da Manauscult, Reginei Rodrigues.

A festa começou por volta das 18h30 e recebeu os moradores do bairro Redenção, antigo Planeta dos Macacos, e adjacências. A folia, que acontece há 12 anos na mesma rua, tem o objetivo de levar entretenimento e movimentar a economia local de comércios, bares e restaurantes do entorno.

“Essa é a primeira vez que trocamos a data, mas já é tradição aqui no bairro Redenção. São mais de 80 comércios só aqui nesse trecho que ganham muito com a movimentação dos foliões”, disse o presidente da banda, Nildo Lima.

A “Banda da Redenção A Original” reforçou a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, com a distribuição de panfletos e cobrança do cartão de vacina dos foliões.

“Eu já tomei todas as doses. Então, estou liberada para festejar, né? Eu moro aqui no bairro há 10 anos e com a pandemia essa rua ficou deserta. Mas, veja agora é só alegria”, disse a moradora Elizabeth Martins.

A nona edição da “Banda do Pirão” também aconteceu neste domingo e arrastou os foliões para o Parque Rio Negro, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

A abertura da programação do carnaval alternativo contou com a banda “Chora Cachorro”; seguida de “Os Matrinxãs”, que trouxe sucessos autorais; e “Casa de Caba”. Segundo o coordenador do evento, Denis Thaumaturgo, a “Banda do Pirão” tem o objetivo de dar visibilidade aos artistas locais com trabalho autoral.

“O bloco é de carnaval, mas é no formato alternativo. Ao longo do ano a gente faz festivais, porque a gente acaba conhecendo artistas que fazem sucesso em nível nacional e quando a gente compara com artistas locais percebe-se que aqui em Manaus nós temos artistas com nível igual ou até superior para quem está fazendo sucesso nacionalmente”, completou o coordenador.

O “Bloco dos Brochas”, a “Banda da Amélia”, da “Loira”, da “Rua Santa Isabel” e dos “5 estrelas” também aconteceram neste fim de semana. De acordo com o calendário da Manauscult, até o dia 26/3 haverá bandas e blocos de Carnaval na cidade.