Bandas, blocos e festas de rua agitam a cidade e projetam um carnaval de sucesso em Manaus

O espírito momesco tomou conta dos quatro cantos de Manaus, na expectativa do carnaval. A programação, voltada para todos os gostos, gêneros e públicos, promete movimentar a cidade até o dia 25 de março, com as 109 bandas habilitadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na Chamada Pública n° 001/2023, para receberem apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas.

Entre o último sábado e o domingo, 11 e 12, a cidade foi palco de diversas bandas, blocos e festas de rua, com uma movimentação de mais de 200 mil foliões, servindo de “esquenta” para a abertura oficial do Carnaval 2023, marcada para esta quinta-feira 16, no Centro de Convenções de Manaus, sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona Oeste de Manaus.

O apoio e o suporte da Prefeitura de Manaus têm sido diferenciais na retomada do evento, depois do arrefecimento da pandemia do coronavírus. A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, destaca que a gestão do prefeito David Almeida tem um olhar diferenciado para a cultura, e quando o assunto é fomentar a economia criativa, a prefeitura não mede esforços.

“O prefeito entende que o carnaval é um período que vai muito além de festa e folia. Para isso, a prefeitura injetou um fomento de mais de R$ 6 milhões, movimentando, dessa forma, toda a cadeia produtiva da cidade com serviços, trabalho, renda e sustento. Na área da cultura, mais de 20 mil trabalhadores estão sendo beneficiados, dentre eles, em média, 10 mil ligados diretamente às escolas de samba”, explicou.

Oreni salienta que essa injeção na economia, também, significa aumento no volume financeiro da arrecadação de tributos como, por exemplo, o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

“Estamos acompanhando o trade turístico, especificamente os segmentos bares e restaurantes, transporte de passageiros, hotelaria e hospedagem, que juntos, responderão por mais de 80% de toda a receita gerada nesse período, onde parte da população opta em aproveitar o feriado prolongado para turistar conhecendo nossos atrativos e belezas naturais, além da nossa gastronomia, premiada e reconhecida mundialmente”, concluiu.

Carnaval de Manaus 2023

Neste final de semana, os amantes dos bloquinhos poderão se esbaldar nas 67 bandas de carnaval de rua programadas para o período de 17 a 21 de fevereiro, com pausa no dia 22, quarta-feira de cinzas. No mapa, disponibilizado através do link https://goo.gl/maps/sTFeWMx4wcC4ZvSd7 é possível conferir a distribuição das 109 bandas habilitadas pela Manauscult, bem como datas e locais em que acontecerão.

Playlist

E para garantir a animação em alta, a Manauscult disponibilizou no Spotify, serviço de streaming de música, a playlist “Bloquinho +Cultura”, que é uma lista de músicas e marchinhas, não autorais, da maior manifestação multicultural do Brasil, o carnaval, onde a Prefeitura de Manaus está destinando mais de R$ 6 milhões para fomentar o desfile oficial das escolas de samba e bandas, blocos e festas de rua em toda a cidade. Acesse aqui https://spoti.fi/3YSTw81.