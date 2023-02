Banda do Quiosque Beer volta amanhã com mistura de carnaval e bandas de rock’n’roll

A casa Quiosque Beer, um dos bares mais badalados da boêmia manauara, volta, após dois anos de pandemia, com a “PQP Banda do Quiosque Beer”. O evento carnavalesco acontecerá amanhã (18), a partir das 16h, na Av. Bartolomeu Bueno, bairro D. Pedro I, zona Oeste de Manaus. Os ingressos estão ao valor de R$ 80 (área VIP) e R$ 50 (pista).

De acordo com Alysson Lima, proprietário da casa, a banda volta em boa hora. “Foram dois anos de pandemia, fizemos a primeira banda do Quiosque em 2019 e não pudemos aprimorar por conta da pandemia”, relembrou. “Agora que temos um ambiente seguro, vamos voltar com a folia, mas em uma versão voltada para o ambiente interno, com atrações que são prata da casa como a Zona Tribal, Hooligans e Os Acossados”, declarou.

Atrações

A segunda edição da banda “PQP Banda do Quiosque Beer” conta com as atrações: banda Zona Tribal, Os Acossados e Hooligans. De acordo com Mencius Melo, vocalista do Zona Tribal, o evento promete: “A banda foi um sucesso na primeira edição em 2019, mas, aí veio a pandemia e a casa teve que cancelar”, recordou. Agora o Quiosque retorna com a proposta. “É a vontade de manter e apoiar as bandas que sabem fazer covers, mas também produzem suas obras que faz do Quiosque uma casa singular”, destacou Mencius.

Para o vocalista da Hooligans, Marcelo Tananta, tocar na banda de carnaval do Quiosque Beer é fazer parte de uma confraria de amigos. “O Quiosque é uma casa que sempre abriga amigos que tem em comum a paixão pela música, pelo rock e agora claro: pelo carnaval”, comentou. “Por isso nos sentimos muito a vontade para fazer um repertório que vai agradar em cheio quem for à segunda edição da banda do Quiosque Beer”, afirmou o músico.

Com informações da assessoria