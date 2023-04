Banco do Brasil retira patrocínio de evento agropecuário após ministro ser desconvidado

O Banco do Brasil vai retirar todos os patrocínios da feira Agrishow, maior feira de agronegócios do país, que acontece na próxima semana em Ribeirão Preto (SP).

A afirmação foi feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, no início da noite de hoje (28).

A decisão foi tomada após o evento desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para uma das agendas do evento. Isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi chamado.

Mal-estar e gafe

A visita confirmada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto, na próxima segunda-feira (1º), gerou mal-estar com o governo Lula depois que o presidente da feira, Francisco Matturro, informou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre a presença de Bolsonaro na cerimônia de abertura do evento sugerindo ao ministro de Lula que participasse apenas no segundo dia da Agrishow.

Matturo argumentou com Fávoro que a presença do ministro poderia causar algum tumulto ou constrangimento por manifestações contrárias ao governo, já que o agronegócio, em sua maioria, apoiou Bolsonaro na eleição do ano passado.

O ministro de Lula decidiu não participar do evento e o governo retirou o apoio que daria em patrocínio, contratação de estande e presença de autoridades.

O governo não informou qual o valor total do patrocínio oferecido pelo Banco à Agrishow.

Além da suspensão do patrocínio, o Banco do Brasil também vai tirar todo o apoio à Agrishow. A presidente do banco Tarciana Medeiros, que participaria em uma palestra, também não vai mais.

Por Márcia Costa Rosa com informações do g1