Bahia registra quatro tremores de terra em menos de uma semana

Diversos tremores de terra têm atingido cidades do interior e da Região Metropolitana da Bahia nos últimos dias. Na noite desta segunda-feira (27), um abalo sísmico de magnitude 3.7 assustou os moradores da pequena cidade de Jaborandi , no interior do estado, que tem pouco mais de oito mil habitantes.

O registro feito pelo Observatório Sismológico , do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília , apontou que, apesar de ter ocorrido em Jaborandi por volta das 19h30 da noite, o tremor também foi sentido nas cidades de Santa Maria da Vitória e São Felix do Coribe.

Antes disso, no último domingo (26), um outro tremor, de magnitude 2.1, foi registrado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A informação é do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis).

No entando, desta vez, não foi informado se os moradores da cidade chegaram a sentir ou ouvir o abalo sísmico. Também não houve relatos de danos causados pelo tremor.

Na sexta (24), o Observatório Sismológico registrou um tremor de intensidade 2.1 na cidade de Caém por volta das 21h56. No mesmo dia, um abalo foi registrado no município de Curaçá, no norte da Bahia, a magnitude foi de 1.6.

Veja imagens do abalo na noite desta segunda-feira (27):

Algumas cidades do estado têm registrado com frequência os sismos. Em Jacobina, também no norte do estado da Bahia, somente nos dois primeiros meses de 2023 quatro tremores de terra foram registrados.

Em 2022, 18 tremores foram registrados no estado. Destes, 11 foram em Jacobina, 5 em Jaguarari, um em Curaçá e um em Campo Formoso, todos municípios do norte da Bahia.