Babi Cruz descarta reversão no quadro de Arlindo Cruz: ‘Acabou’

Em entrevista ao portal “Sambarazzo”, no YouTube, Babi Cruz, esposa do sambista Arlindo Cruz falou sobre a rotina com o marido desde o Acidente Vascular Celebral (AVC) sofrido pelo músico há 5 anos. A sambista revelou que até o momento, Arlindo já realizou 17 cirurgias e que ela teve que vender um dos imóveis da família para custear os procedimentos médicos.

Desde o acidente, Arlindo necessita de cuidados médicos e da família. Quando questionada se acreditava na reversão do quadro do cantor, Babi foi às lágrimas e disse que não mais.

“Não tenho! Absolutamente nenhuma. Já tive muito, mas acabou. Agora é outra história, outra realidade. Agora é dar qualidade de vida pra ele, cuidar dele e é isso. Ontem eu contei para ele que o Império Serrano será o primeiro a entra na avenida no carnaval, ele entende, mas não esboça reação. Não tem”, contou emocionada.

Ela, no entanto, confirmou que Arlindo compreende o que está acontecendo ao seu redor e tem boa audição. “Ele chorou ao ouvir a notícia da morte de Beth Carvalho”, contou. Ainda segundo a sambista, Arlindo tem reações ao assistir o seu filme favorito.

“Quando colocamos o filme preferido dele, ‘Loucademia de Polícia’, ele tem as reações na hora certa, dá um sorriso na hora da piada”, contou.

*Com iG