Avança proposta do George Lins sobre a criação de um núcleo de atendimento da DPE-AM na Aleam

Protocolada na última sexta-feira (17), avança na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) proposta do deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) em favor da implantação de um núcleo de atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) nas dependências da Aleam.

Em discurso na manhã desta terça-feira (28), Dr. George ressaltou visita recente ao defensor público-geral do Amazonas, Ricardo Paiva, quando debateu o assunto e encontrou grande receptividade à proposta que poderá resultar na celebração de um Termo de Cooperação Técnica entre a Aleam e a DPE.

Segundo o deputado, se implantado o núcleo de atendimento no Parlamento Estadual, a população terá à disposição todas as linhas de serviço da Defensoria.

“O Núcleo garantirá o pleno acesso da população carente à Justiça, fortalecendo as ações da DPE-AM no Estado. O órgão possui 12 polos implantados no nosso estado, de maneira descentralizada, já é um grande avanço. Parabenizo DPE e o defensor Ricardo Paiva”, disse o deputado.

Aparte- Em aparte, o deputado Adjuto Afonso (União Brasil), coautor da Moção de Apelo do Dr. George Lins, elogiou a iniciativa destacando que o núcleo vai ajudar a desafogar a demanda de atendimento de pessoas que buscam os serviços da DPE na Aleam.