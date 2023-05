Auxílio Estadual é antecipado para sexta (12) em homenagem ao Dia das Mães

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual Permanente para esta sexta-feira (12). A medida é uma homenagem ao Dia das Mães, que será comemorado no domingo (14). Nas palavras do governador, a antecipação é “para que todas as mães possam ter um domingo especial com suas famílias”.

De acordo com Wilson Lima, a antecipação do Auxílio e da primeira parcela do 13º dos servidores deve injetar mais de R$ 350 milhões na economia do estado, só neste fim de semana.

O Auxílio Estadual Permanente concede R$150 mensais para famílias amazonenses mais vulneráveis para ajudar a garantir a segurança alimentar.