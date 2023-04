Audiência Pública na Câmara ouve representantes de PCDs sobre mediadores escolares

Audiência é fruto de requerimentos de quatro vereadores da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) realizou ontem (25), uma Audiência Pública sobre a importância dos mediadores escolares na rede municipal de ensino para acompanhamento de Pessoas com Deficiência (PCDs). A reunião é resultado de requerimentos de quatro vereadores da Casa Legislativa, aprovados em sessão plenária no dia 5 de abril.

Os requerimentos foram feitos pelos vereadores Rodrigo Guedes (Podemos), Capitão Carpê (Republicanos), Jaildo Oliveira (PCdoB) e Professor Samuel (PL), que também participaram da discussão no plenário. Pais, mães, ativistas, autoridades na área de Educação e defesa de PCDs estiveram presentes na Audiência Pública.

O vereador e presidente da Comissão de Educação da CMM, Professor Samuel, destacou a relevância da discussão para expor o cenário dos mediadores nas escolas, e principalmente, trabalhar em medidas que atendam de forma integral as deficiências encontradas na modalidade.

“É importante porque o número de autistas têm crescido muito na cidade de Manaus e o processo de inclusão é importantíssimo. Todas as escolas municipais a gente acompanha como vereador e fiscalizador. Nós tínhamos há dois anos um número bastante reduzido de mediadores e isso fez com que tivéssemos a necessidade de uma Audiência Pública para mostrar o que está acontecendo”, afirmou o Professor Samuel.

A Audiência Pública foi comemorada por associações e entidades presentes na reunião. É o caso do Grupo Super Mães, presidido por Lucia Ayres e que reúne mães de pessoas com deficiência do Amazonas. Segundo ela, a presença de mediadores é um passo fundamental para o desenvolvimento de crianças com deficiência.

“É uma audiência muito esperada, o momento da gente dizer ‘basta’, para os nossos filhos serem olhados com respeito. Precisamos de mediadores, de uma pessoa que dê esse apoio para o nosso filho. São anos de espera e se a maneira da gente chegar for essa, esse dia chegou”, afirmou Lúcia.

Vice-presidente do Instituto Amigo Anjo, que também atua dando assistência para Pessoas com Deficiência, Rosane Queiroz agradeceu a oportunidade de ampliar o debate sobre o assunto.

“Eu sou militante desde 2010 antes da lei e estamos batendo nisso não de agora para que seja implementado de fato, porque nem a rede municipal e estadual oferecem de forma concreta. Ia ser um apoio muito grande a presença dos mediadores, levando as crianças para um futuro melhor e com melhor desempenho em sala de aula”, disse Rosane.

Com informações da CMM