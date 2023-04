CPI da Águas de Manaus promove debate sobre saneamento básico e abastecimento

Próximas audiências devem ser realizadas nos bairros Planalto, João Paulo e conjunto Franceses

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus realizou ontem (19), uma Audiência Pública, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para discutir questões relacionadas ao serviço de saneamento básico e abastecimento de água na cidade. O encontro contou com a presença de representantes de movimentos sociais e da população em geral, que trouxeram suas demandas e necessidades para melhoria na qualidade dos serviços.

A audiência foi convocada pelo presidente da CPI da Águas de Manaus, vereador Diego Afonso (União Brasil), por meio de um requerimento solicitado pelo relator, vereador Rodrigo Guedes (Podemos).

“Afirmo que esta é uma grande responsabilidade que cai sobre os ombros de cada vereador aqui. Eu tenho certeza de que esta comissão já conseguiu grandes vitórias, pela responsabilidade e transparência, buscando atender as necessidades do povo. Se nós que somos representantes do povo não ouvirmos vocês, entendendo as necessidades, como vamos discutir avanços e melhorias nos serviços”, acrescentou o presidente da CPI.

Durante a sessão, os vereadores membros da comissão tiveram a oportunidade de discursar em torno do assunto. Também estiveram presentes o coordenador do Fórum das Águas, Padre Sandoval Rocha; e o presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Flamanal e vice-presidente do Comitê de Bacias do Tarumã Açu, Gilberto Ribeiro da Silva; além de outros moradores que utilizaram a tribuna para se manifestar sobre o assunto.

Segundo o relator e propositor da Audiência Pública, vereador Rodrigo Guedes, esta é ainda a primeira reunião em que a CPI fará para ouvir a população. As próximas devem ser realizadas dentro das comunidades, com definição já para os bairros Planalto, João Paulo e conjunto Franceses.

“Nós colhemos depoimentos importantes. Além da insatisfação da população, nós descobrimos algumas situações específicas de alguns bairros. Hoje, foi aqui na Câmara Municipal, mas o principal é nós irmos às comunidades, ouvir a população e descobrir in loco possíveis problemas, como a questão dos condomínios que estão jogando seus dejetos nos igarapés”, afirmou Rodrigo Guedes.

Para os membros da CPI, a audiência pública foi um passo importante na busca de soluções para os problemas enfrentados no serviço de saneamento básico na cidade. A participação da população e dos movimentos sociais evidenciam a importância desses serviços essenciais para a qualidade de vida e a necessidade de uma gestão transparente e eficiente.

Com informações da assessoria