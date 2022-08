Atriz Anne Heche está em coma: “Estado extremamente crítico”

A atriz Anne Heche está em coma desde que sofreu um acidente de carro em Los Angeles.

Em comunicado, um representante da atriz deu mais detalhes, afirmando que seu estado de saúde é “extremamente crítico”.

“Neste momento, Anne está em estado extremamente crítico. Ela tem uma lesão pulmonar significativa com necessidade de ventilação mecânica e queimaduras que requerem intervenção cirúrgica. Ela está em coma e não recuperou a consciência desde o acidente”, diz o texto.

O mesmo representante disse no último sábado, 6, que a família pedia pensamentos positivos e orações pela atriz.

Heche foi hospitalizada na sexta-feira, 5, depois de avançar com seu carro sobre uma casa, destruindo a parede e entrando na sala da residência. Seu carro pegou fogo na colisão.

O site TMZ apurou que Heche estava em alta velocidade após se envolver em outro acidente, na garagem de um prédio, pouco antes de colidir com a casa. Tudo teria começado quando ela bateu em uma garagem e, quando pessoas se aproximaram, a atriz acelerou e fugiu do local.

A atriz de 53 anos tem uma longa carreira em filmes e séries, iniciada nos anos 1980 na novela Outro Mundo. Ela estrelou filmes como Donnie Brasco (1997), Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997), o remake de Psicose (1998) e Seis Dias, Sete Noites (1998), no qual foi par romântico de Harrison Ford. Mas a partir daí sua carreira cinematográfica foi afetada, de forma preconceituosa, quando ela assumiu seu namoro com Ellen DeGeneres.

Anos depois, ela se revelou bissexual, ao se envolver com um assistente de câmera e, mais tarde, James Tupper, seu par romântico na série Men in Trees, com quem teve um filho. A série de 2006, por sinal, foi seu maior sucesso e antecipou um modelo de trama reprisado até hoje com sucesso, veja-se Virgin River na Netflix.

Na TV, ela também fez Ally McBeal, Hung, Dig, Aftermath, The Brave e Chicago PD, entre muitas outras atrações.

*Com Pipoca Moderna