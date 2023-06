Ator de ‘Piratas do Caribe’, Sergio Calderón, morre aos 77 anos

Sergio Calderón, ator de ‘Piratas do Caribe’ e ‘Homens de Preto’, faleceu na quarta-feira, 31 de maio, em Los Angeles. Ele tinha 77 anos.

A família confirmou o falecimento por meio de um comunicado, revelando que Calderón morreu de causas naturais.

Poucos dias antes de sua morte, o artista concedeu uma entrevista ao Los Angeles Times, na qual falou sobre sua carreira e admitiu que adorava interpretar vilões.

“Eu amo interpretar esses personagens, porque as pessoas realmente me odeiam. Me dizem na rua o quanto me odeiam. Mas para mim, isso é sucesso. Significa que consegui convencer as pessoas com minha atuação”, afirmou.

Calderón nasceu no México e mudou-se para a Cidade do México aos 10 anos, onde iniciou sua jornada na atuação.

Um de seus papéis mais conhecidos foi como Capitão Vallenueva em ‘Piratas do Caribe: No Fim do Mundo’ (2007).