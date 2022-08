Atletas do Amazonas contam com apoio ampliado em 205% para participar de competições

De fevereiro a julho deste ano, 302 passagens áreas foram concedidas a esportistas de diversas modalidades

Cresceu em 205% o embarque de atletas para competições nacionais e internacionais, com apoio do Governo do Amazonas. Até julho deste ano, 302 esportistas de diversas modalidades seguiram para competições, conforme os dados da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). Com maior frequência nos torneios, o estado também aumentou presença nos pódios em competições como atletismo, vôlei, wake board, wrestling, taekwondo e ginástica.

“Os atletas que representam o Amazonas têm todo apoio do Governo do Estado para participarem de competições nacionais e internacionais, porque entendemos que investir da base ao alto rendimento é de suma importância para o esporte local”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O apoio ao esporte é uma determinação do governador Wilson Lima. Além do fomento para participação das competições, houve um reforço nas escolas de formação de atletas, obras de revitalização em quadras esportivas e o lançamento do Projeto Esporte e Lazer da Capital e Interior (PELCI).

Os representantes do Amazonas alcançaram resultados nas mais diversas modalidades, com destaques para o atletismo, jiu-jitsu, vôlei, wake board, wrestling, taekwondo, ginástica, entre outros. Recentemente participando do Campeonato Norte e Nordeste de Atletismo, em Natal (RN), o atleta Hyago Melo conquistou medalhas de ouro e prata, nas provas de 100 e 200 metros.

“Essas medalhas foram resultado de um longo trabalho e dedicação. Acredito que vou realizar meu sonho de alcançar um nível técnico mais elevado na minha categoria, assim conseguindo chegar em uma competição mundial. O apoio da Faar foi fundamental para eu alcançar esses títulos, tenho muita força de vontade e me dedico todos os dias em meus treinos”, comentou Hyago.

No último dia 30 de julho, o atleta indígena Jair Paulino, conhecido como “Jajá”, foi beneficiado com passagens aéreas para o Campeonato Mundial de Wakeboard e conquistou um resultado expressivo entre os mais de 170 atletas presentes na disputa.

“Me preparei muito para esse campeonato e consegui conquistar mais um título importante. Agora, sou o segundo melhor do mundo!”, comemorou o atleta da Seleção Brasileira de Wakeboard.

*Paradesporto*

Com destaques em diversas modalidades, a Faar beneficiou 40 passagens aos paratletas em competições nacionais. O paradesportista de jiu-jitsu Flávio Leonardo conquistou ouro e prata no Arnold Classic Sports Festival South América, em São Paulo, e ressaltou o significado da conquista.

“Representar o meu estado é de grande relevância ao paradesporto, porque sabemos do nosso potencial, e o apoio da Faar faz toda diferença no desenvolvimento dos atletas”, comentou.

Vindo de resultados expressivos no halterofilismo, a paratleta Vanessa Silva conquistou o 3° lugar na categoria 79kg, na 2° Fase Nacional de Halterofilismo em São Paulo. “Trazer medalhas para o desporto amazonense é de grande significado em nosso trabalho”, comentou a atleta.