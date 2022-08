Atletas de jiu-jitsu do Amazonas viajam ao Rio de Janeiro em busca de título no Brasileiro

Com mais de 80 alunos entre crianças e jovens, projeto social revela grande lutadores

Visando a integração social e incentivando o esporte de base, o Projeto Suçuarana, emplacou dois representantes no Campeonato Sul Americano de Jiu-jitsu Criança. Vindos do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, os atletas Anabelle Évany e Jadson Laynon viajaram para o Rio de Janeiro (RJ), hoje (19), para a disputa.

“Temos acompanhado o crescimento dos atletas Projeto Suçuarana, neste propósito estamos sempre buscando elevar o nível dos competidores ao alto rendimento, por isso o apoio é essencial para esses jovens possam representar o nosso estado com muito orgulho em competições nacionais, trazendo sempre medalhas na bagagem”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Reunindo os melhores atletas kids do país, o Campeonato Sul Americano de Jiu-jitsu Criança 2022 acontecerá entre os dias 20 a 21 de agosto no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com o técnico dos competidores amazonenses, Alan Batista, a competição é de suma importância para aumentar o nível técnico dos lutadores, além de pontuar para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ).

“O Campeonato Sul Americano é um dos eventos mais importantes do calendário nacional, vai ser extremamente competitivo e difícil, porém estamos confiantes no trabalho realizado no nosso projeto, os atletas treinaram bastante e estão focados nessa competição. Só tenho A agradecer todo apoio recebido da Faar para realização desse sonho e tenho certeza que os meninos vão dar um show de representatividade do nosso estado”, afirmou Alan.

Com apenas 12 anos, a atleta faixa laranja, Anabelle Évany, compete na categoria pluma. Para a jovem representar o Amazonas é poder estar mais perto do seu objetivo. “Estou bastante ansiosa para esse campeonato, tenho muita expectativa de conquistar o ouro e assim conseguir alcançar o meu maior sonho que é estar entre as melhores faixa preta do mundo”, comentou a atleta.

Apoio

Recebendo todo apoio e incentivo de seus familiares, a atleta Anabelle Évany pratica a modalidade há mais de quatro anos, já participou de competições regionais e nacionais. Para sua mãe Paula Elizabeth o esporte motiva outras crianças. “Eu tenho muito orgulho da minha filha, ver que ela está se tornando referência para outros jovens, nos motiva cada vez mais a incentivá-la nessas competições”, ressaltou.