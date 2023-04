Atletas amazonenses disputam vaga para Sul-Americano de Atletismo

Representando o Amazonas, os atletas Hyago Melo, 18, Lucas Max, 16, que fazem parte do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, +Pelci viajaram, nesta quinta-feira (06/04), rumo a cidade de Cascavel (PR), onde disputarão o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-20 de Atletismo. Os esportistas foram contemplados com passagens aéreas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em busca da classificação para o Sul-Americano, que acontece em maio em Bogotá, na Colômbia.

“Graças ao Projeto Vôo Campeão estamos enviando Lucas e Hyago para representar o estado no principal campeonato da categoria Sub-20. Com isso, colocamos o Amazonas na rota dos principais estados que estão desenvolvendo o esporte Olímpico, e com apoio do Governo do Estado esses jovens estão tendo a oportunidade de fazer a diferença por meio do esporte”, comentou o coordenador do projeto e medalhista olímpico, Sandro Viana.

Organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), a etapa reúne os melhores atletas do Brasil. A competição classifica os melhores no ranking para compor a seleção brasileira nos Campeonatos Sul-Americano, em maio, na Colômbia, e no Pan Americano Sub-20 que acontece na cidade de Mayaguez, no Paraguai.

Vindo de resultados expressivos no atletismo, o velocista amazonense, considerado o jovem mais rápido em sua categoria no Amazonas, Hyago Melo, que integrou a delegação brasileira no Sul-Americano de Atletismo Sub-18 em 2022 e conquistou a vice-liderança na prova de revezamento 4×100, ressalta a importância de disputar as provas 100 e 200 metros rasos no Sub-20, este ano.

“Estou indo com objetivo de ganhar, quero novamente ingressar na seleção brasileira sub-20, vou em busca dessa vaga. Gostaria de agradecer ao governador Wilson Lima por esse apoio, que está sendo fundamental para representarmos o estado neste campeonato, onde se encontram os melhores atletas do Brasil”, destacou o atleta Hyago Melo.

Lucas Max também comentou sobre suas expectativas para a disputa e ressaltou a importância da competição para realização do seu maior sonho. “Essa será minha primeira vez no brasileiro Sub-20 e estou confiante que vou representar o Amazonas da melhor forma. Desde que comecei a praticar o salto em altura venho acompanhando os melhores saltadores, porque meu sonho é competir em uma Olimpíada”, destacou.

O campeonato acontece entre os dias 7 a 9 de abril, no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, na cidade paranaense de Cascavel, contando com 710 atletas e 124 clubes federações das regiões Norte, Nordeste e sudeste do país.