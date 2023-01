Ativistas sociais e organizações da sociedade civil lançam campanha ‘Contragolpe Manaus’

Após a ‘contabilização’ preliminar dos estragos causados pelo vandalismo que depredou os prédios-sede dos Três Poderes em Brasília (DF), no último dia 8 de janeiro, ativistas de grupos da sociedade civil organizada do Amazonas, bem como integrantes de entidades sindicais representativas da classe trabalhadora, partidos políticos e movimentos populares locais se uniram para lançar a campanha ‘Contragolpe Manaus’, que visa ajudar as autoridades competentes na identificação dos responsáveis pelo atentado que destruiu parte do patrimônio público nacional.

“A ideia é ajudar na identificação tanto de pessoas do próprio Estado como de outros, tendo em vista que muita gente de Roraima, Acre, Pará e Rondônia também participaram das ‘caravanas golpistas’ que foram à capital feral participar do ‘movimento’ que culminou com aquela quebradeira que se transformou num verdadeiro ato de terrorismo contra a democracia brasileira”, explica Luiz Cláudio dos Santos, porta-voz do Rede Sustentabilidade Manaus, e um dos organizadores da campanha.

De acordo com ele, a ideia é repassar às autoridades constituídas, na figura da Polícia Federal, Ministério da Justiça e Ministério Público, informações que possam ajudar na cobrança e responsabilização das pessoas que praticaram o vandalismo que chocou o país.

“Além de pagar pelos danos ao patrimônio público, essas pessoas precisam responder pelos ataques ao estado democrático de direito, por isso, além dos participantes da barbárie em si, queremos ajudar na identificação se seus mentores e financiadores”, ressalta Santos. O ativista destaca que todos que tiverem informações nesse sentido podem enviar para o e-mail contragolpe.manaus@gmail.com.

