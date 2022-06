Átila e Belarmino Lins inauguram Centro do Idoso em Itapiranga

Em mais uma vista ao interior do Estado, o deputado federal Átila Lins (PSD) e o deputado estadual Belarmino Lins (PP), participaram, na quarta-feira (15), da inauguração do Centro de Convivência do idoso de Itapiranga, no Baixo Amazonas.

Além do pré-candidato a deputado estadual George Lins (UB), Átila e Belão prestigiaram o evento ao lado da prefeita Denise Lima, do vice-prefeito Miguel, do presidente da Câmara Municipal, vereador Assis da Mata, e dos demais vereadores Wellison, Cruz, Warley, Michael, Alex e Emiliano, juntamente com o ex-prefeito Nivalter Lima, secretários municipais e a população em geral.

“A prefeita Denise se esmerou na construção do Centro que vai proporcionar muitas alegrias aos idosos itapiranguenses. Uma obra com todos os detalhes de modernidade, com piscina, pista de atletismo, salão de festa, gabinete médico e odontológico, enfim, um prédio bonito e moderno para atender de todos que vão utilizá-lo”, escreveu Átila no Facebook, comemorando a obra construída com recursos financeiros provenientes da emenda parlamentar de sua autoria.

“Destaco, com muita satisfação, o Centro de Convivência do Idoso de Itapiranga, que será de grande importância para todos os nossos queridos cidadãos da Melhor Idade. Parabéns a eles e a prefeita Denise, como ao deputado Átila pela emenda que possibilitou a obra”, comentou Belarmino.

Em Itapiranga, Átila, Belão e George visitaram obras de pavimentação de ruas da Comunidade da Enseada, também obras realizadas com verbas oriundas de emenda parlamentar de Átila, que, em discurso, prometeu lutar por mais verbas para que a prefeita Denise continue as ações de revitalização viária da Enseada.

