Quando se pensa em posto de combustíveis, a Atem é a marca mais lembrada pelos manauaras. É o que revela a pesquisa Top Of Mind, da Perspectiva Mercado e Opinião. No topo da liderança na categoria, a Atem é mencionada por 45,4% dos entrevistados, quase o triplo do percentual alcançado pela segunda colocada.

Realizada entre os dias 15 e 20 de janeiro, a pesquisa Top Of Mind questionou os manauaras sobre as empresas mais lembradas em 33 categorias. Da água mineral à universidade particular, o levantamento captou as marcas que são referência em atuação em seus segmentos.

Em um ano, a marca do Grupo Atem evoluiu cinco pontos percentuais na memória dos manauaras. A empresa segunda colocada no levantamento obteve 16,2% das menções.

“A pesquisa é um retrato da presença da nossa marca na memória das pessoas e também reflete a expansão da Atem e o impacto econômico que nossas redes de postos franqueados possuem para a sociedade manauara. São mais de 350 postos bandeirados em vários estados brasileiros, com presença nas rodovias e em todos os bairros, com um projeto que transmite credibilidade e confiança para as pessoas”, disse a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG do Grupo Atem, Paula Vieira.

Além da oferta de combustíveis, os postos de bandeira Atem possuem design e arquitetura diferenciados, com tecnologia de ponta e um rigoroso protocolo de segurança. Além do abastecimento, o consumidor que chega às unidades conta também com a rede de lojas de conveniência Akitem, com produtos para alimentação, caixas eletrônicos e outras opções para comodidade dos clientes.

Com informações da assessoria