Atalaia do Norte firma parceria para viabilizar Centro de Referência do IFAM no município

Atalaia do Norte recebeu hoje (18), comitiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). Visando o desenvolvimento educacional local, o prefeito do município, Denis Paiva (UB), entregou durante solenidade, ao reitor do IFAM, Jaime Cavalcante, documento que solicita a implantação de Centro de Referência do IFAM em Atalaia do Norte.

O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) ocorreu no centro multiuso José Patxá Mayoruna e contou com a presença de autoridades municipais representantes dos poderes, comitiva do IFAM e profissionais de educação das esferas municipal, estadual e federal.

O documento justifica a crescente demanda por capacitação em Atalaia do Norte e a necessidade da ampliação das áreas a serem ministrados cursos, além da presença e atenção por parte do instituto para o avanço na educação atalaiense. O pedido foi recebido com entusiasmo por parte do IFAM que já trabalha em conjunto e mantém uma relação próxima com Atalaia do Norte para tirar o projeto do papel.

Em sua fala, o prefeito Denis Paiva reafirmou o compromisso com a educação e destacou diversos investimentos que tem feito na área urbana, rural e aldeias. Além disso, o gestor demonstrou total interesse em apoiar a instalação do Centro de Referência em Atalaia do Norte. “Por muito tempo recebemos poucos investimentos em educação. Agora, vivemos um novo tempo que, sem dúvidas, após a parceria com o IFAM, uma instituição tão conceituada, Atalaia só tem a ganhar. Vamos apoiar e transformar esse sonho realidade”, afirmou.

Após a cerimônia, foram entregues os certificados do curso Estudo do Gesto Motor, realizado em 2022 pelo IFAM no município. O curso foi ministrado pelo professor da instituição federal, Márcio Abensur.

Com informações da assessoria