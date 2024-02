A Prefeitura de Manaus, reinaugurou ontem (23), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alvorada 3, entregando à população da zona Centro-Oeste mais um equipamento socioassistencial totalmente revitalizado. O vice-prefeito de Manaus e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, destacou os avanços da capital amazonense no atendimento contínuo a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“O secretário Eduardo Lucas vem implementando uma nova visão dentro da área da assistência social e os resultados estão aí. Se olharmos para trás para avaliarmos a situação em que se encontravam nossos Cras e suas condições de trabalho, percebemos uma política de valorização muito grande da assistência social determinada por nosso prefeito David Almeida. Trabalhamos muito todos os dias e esperamos que nossos servidores assim também o façam, mas para isso é necessário garantir condições dignas para o exercício de suas funções e para o melhor atendimento da população, e é isso que estamos fazendo”, concluiu.

Titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc)Semasc, Eduardo Lucas, também ressaltou a atmosfera de “revolução” na Rede de Proteção Social do município, que agora passa por um processo de revitalização não apenas dos equipamentos da Proteção Social Básica, mas também de toda a sua política de Segurança Alimentar e Nutricional, alavancada pelo lançamento do programa “Manaus Sem Fome”, em dezembro do ano passado.

“Estamos vivendo um novo momento na assistência social do município de Manaus. Ainda que ainda falte muito a ser feito, temos avançado muito e em muitas direções. Hoje possuímos equipamentos de atendimento socioassistencial no padrão de qualidade que o povo manauara merece, estamos chegando ao fim dos processos de revitalização dos Cras e nos preparando para entregar mais nove unidades do ‘Prato do Povo’ à cidade, entre outras medidas. Isso é trabalho, um trabalho que vem mudando vidas”, afirmou.

Durante o processo de revitalização da unidade, foram efetuadas as trocas de todas as esquadrias em madeira de lei para portas metálicas, bem como a mudança de pisos e revestimentos cerâmicos, substituição de louças sanitárias, acessórios e metais, recuperação e substituição de portões e gradis externos, instalação de novos condicionadores de ar e equipamentos de combate a incêndio, revitalização de banheiros, além do reordenamento de seus ambientes internos e áreas externas.

O equipamento é responsável pelo atendimento contínuo de aproximadamente 10 mil famílias da zona Centro-Oeste da capital, oferecendo à população serviços essenciais para a garantia dos direitos daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Entre os principais serviços oferecidos estão a inserção e atualização do Cadastro Único, instrumento que permite o acesso a uma série de programas sociais executados pelo governo federal, como o Bolsa Família, e o desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), responsável por prevenir, por meio de atividades em grupo, a ocorrência de situações de risco social no cotidiano das famílias acompanhadas.

De acordo com a coordenadora do Cras Alvorada 3, Socorro Batista, o retorno do equipamento a sua área de atuação representa um marco muito importante para a comunidade, que agora conta com um espaço mais confortável, seguro e bem localizado.

“Voltaremos a ofertar todos os serviços previstos pelo Cras e dessa vez em um ambiente diferente, com um trabalho de qualidade, mais próximo da população e de maneira ainda mais acessível. Isso tudo é essencial para a efetividade de nosso trabalho”.

Dona de casa e moradora dos arredores do equipamento, Núbia Santos relatou a alegria sentida ao entrar no equipamento após a revitalização. “A gente fica muito feliz com o retorno do Cras para mais perto de casa, não é? É muito mais acessível para nós e nossos filhos, e agora com um ambiente novo, mais bonito e confortável, só temos a agradecer”.

Revitalização de equipamentos socioassistenciais

Esse é o 14º equipamento de proteção social básica revitalizado, oriundo de emendas parlamentares destinadas pelo então deputado federal Marcelo Ramos, no valor aproximado de R$ 5 milhões, em junho de 2022. Além deste, outros 13 Cras foram revitalizados nos bairros Jorge Teixeira, Alfredo Nascimento, Crespo, Betânia, Cachoeirinha, Colônia Antônio Aleixo, Alvorada 1, São José 4, Japiim, Nossa Senhora da Conceição, Colônia Terra Nova, Redenção e Compensa 2.

Uma unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizada na zona Leste, também passou pelo processo de revitalização.

Com informações da Semasc