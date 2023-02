‘Asfaltômetro’ atualiza e registra mais de 1,8 mil vias asfaltadas pela Prefeitura

A plataforma on-line “Asfaltômetro” se atualizou, na última quarta-feira, 15/2. Agora, o site contabiliza 1.827 ruas recapeadas pelo programa “Asfalta Manaus”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O site apresenta, ainda, uma novidade, uma coluna com o número de ruas “parcialmente” asfaltadas. Com a atualização, o destaque vai para as zonas Norte e Leste, que apresentam, agora, 504 e 410 vias asfaltadas, respectivamente.

Em seguida, aparecem as zonas Centro-Oeste (257 ruas asfaltadas), Centro-Sul (251), Oeste (185) e Sul (158) no ranking de vias contempladas pela “totalidade”. Em contrapartida, no quesito “parcialmente executada”, a zona Leste está no topo, com 16 vias recapeadas parcialmente, seguida das zonas Norte (15), Centro-Oeste (14), Sul (8), Centro-Sul (7), Oeste (2). Alguns dos bairros com mais ruas atendidas são: Alvorada, 88; Nova Cidade, 170; e Santa Etelvina, 121.

O secretário de Obras, Renato Junior, explicou que a nova categoria vai ajudar os cidadãos a entenderem melhor os procedimentos adotados pelo “Asfalta Manaus”. “Realmente tem ruas em que trabalhamos de forma parcial, ou seja, asfaltando apenas uma parte. Isso acontece por alguns motivos, são eles: ou esse trecho da rua precisa de um trabalho de manutenção da rede de drenagem, antes de aplicarmos o asfalto, ou a concessionária de água sinalizou de forma prévia que vai realizar alguma operação no trecho ou a via já está em boas condições”.

De acordo com o secretário, neste último caso, situações em que a rua não está tão deteriorada deixam de ser prioridades do programa. “O nosso objetivo maior com o ‘Asfalta Manaus’ é chegar nas ruas onde por muito tempo não passou nem um tapa-buracos, onde a situação é degradante mesmo, onde realmente precisa. Há critérios. Não me refiro às vias principais, mas elas entram também, como já aconteceu na Max Teixeira, Cosme Ferreira e 7 de Setembro, pelo grande fluxo de veículos. Me refiro, aqui, às ruas vicinais, secundárias, dentro dos bairros e na porta da casa do contribuinte”, complementou.

O maior programa de pavimentação urbana da cidade foi lançado há nove meses pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Estado, e já contabiliza 1.765 ruas recapeadas e outras 62 parcialmente executadas, o que totaliza a marca de 1.827 vias atendidas. Elas receberam o serviço de fresagem, que é a retirada de todo o asfalto desgastado, com a preparação da base (solo), para, na sequência, vir a aplicação do novo recapeamento asfáltico com o padrão de 5 cm de espessura de camada. A meta da gestão é recapear 10 mil ruas na cidade de Manaus.