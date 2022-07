Arthur visita espaço voltado a atividades com autistas e reitera compromisso com a causa

A conscientização e a valorização das pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) foi tema de encontro do pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Virgílio Neto, com representantes da Associação Apoio Lar de Vitórias, localizada no bairro Japiim, zona Sul. Na ocasião, o ex-prefeito de Manaus destacou ações e projetos realizados durante seus oito anos de gestão e que se tornaram referência na inclusão de pessoas com deficiência (PCDs).

“O Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy, inaugurado por nós, foi o primeiro centro público criado em Manaus e continua sendo referência nas políticas públicas voltadas ao autismo. Participei de muitas ações voltadas para a conscientização do tema, criamos novas leis para proteger e fortalecer o direito dessas pessoas e estreitarmos as parcerias com várias instituições, que colaboram para ampliar esse belo trabalho”, lembrou Virgílio.

Foi no mandato de Arthur Neto como prefeito de Manaus que também foi criado o primeiro playground inclusivo do Amazonas, no Parque Cidade da Criança, além da Colônia de Férias para PCDs, que anualmente batia recordes de inscrição e era realizada na Minivila Olímpica do bairro Coroado, entre outras iniciativas que tornaram a capital amazonense referência em políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência.

Para o vereador e presidente do Diretório Municipal do PSDB Manaus, Rosivaldo Cordovil, que é um dos principais apoiadores da Associação Lar de Vitórias, a visita foi emocionante. “Visível o sentimento de alegria do ex-prefeito e ex-senador Arthur Neto ao conhecer o trabalho de excelência que é realizado. Ele tem essa sensibilidade de olhar o ser humano, sempre com o coração aberto para essa causa tão nobre”, disse.

A ida do pré-candidato ao Senado chamou a atenção de quem estava presente, como da dona de casa Andreza Queiroz, que acompanhava a filha Adria, diagnosticada com TEA. “A vinda dele foi maravilhosa porque ele pôde constatar com seus próprios olhos que as nossas crianças precisam desse tratamento que faz muito bem a elas”, contou.

Quem também gostou do que viu foi a estudante Ana Santos, que acompanhava a irmã Eduarda Silva, diagnosticada com TDAH e TEA. “Eu acho muito bom para a Associação a vinda do Arthur Neto. Todo o apoio é bem-vindo e ficamos contentes que homens públicos como ele se importam com essa causa”, comentou.

Lar de Vitórias

O espaço atende mais de 230 crianças e adolescentes, que recebem tratamento de psicologia, fonoaudiologia, serviço social e terapêutico, envolvendo inclusive cães de intervenção, além de servir alimentação e distribuir medicamentos. Os serviços são realizados de forma gratuita.

“Para nós, é uma alegria receber o ex-senador Arthur Virgílio, pois ajuda a difundir a questão do autismo, da criança com deficiência. Temos um número grande de crianças que precisam de tratamento e acompanhamento. A vinda dele fortalece para que mais pessoas conheçam o Lar de Vitórias”, concluiu o representante da casa Leonardo Vale.

Com informações da assessoria