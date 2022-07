Arthur reúne moradores do Cidadão Manauara 2 e relembra início do projeto de habitação

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, foi aclamado nesta semana por moradores do residencial Cidadão Manauara 2, na zona Norte da cidade, habitacional entregue por ele durante sua gestão à frente da prefeitura. Pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur recebeu calorosa demonstração de gratidão por realizar o sonho da casa própria de milhares de pessoas. “Saio daqui muito orgulhoso, com o coração aquecido com todo o carinho que recebi. Sonho com a ideia de que cada amazonense tenha sua casa própria”, disse.

Inovador em suas políticas públicas, Arthur Neto recebeu a alcunha de “Prefeito Moradia” por ter sido o primeiro chefe do Executivo Municipal a construir apartamentos populares para famílias de baixa renda. Foram quase 2 mil casas próprias entregues, além da isenção do ITBI e do IPTU para 11 mil famílias e a regularização fundiária para mais de 16 mil pessoas.

“Essas pessoas me viram aqui dia e noite, sol e chuva, vistoriando as obras e apressando para que os apartamentos fossem entregues o quanto antes. Criamos um laço eterno de respeito e confiança”, ressaltou Arthur Neto.

O sentimento de gratidão tomou conta do encontro, mais ainda para a artesã Lucineis da Silva, que foi duas vezes contemplada pela política habitacional implantada por Arthur Neto. “Ainda na primeira gestão do Arthur, nos anos 1980, ele contemplou minha mãe com uma casa, depois de uma enchente ter levado a nossa que ficava na Cachoeirinha. Já no seu terceiro mandato, eu ganhei uma casa para mim e minhas filhas. Eu não tinha onde morar e eu sou muito grata a ele”, contou emocionada.

“Essa moradia é uma honra para mim, eu fui inscrita ainda na gestão dele. Eu morava de favor na casa dos outros e com um filho especial era muito difícil. O Arthur é uma pessoa querida no meu coração e ele é muito bem-vindo aqui”, comentou a autônoma Maria de Almeida.

O vendedor Moisés Costa destacou os feitos do ex-prefeito. “O Arthur realizou o sonho de muitas famílias com a entrega dos residenciais Manauara 1 e 2. O meu sentimento por ele é de gratidão e eu sei do coração bom que ele tem com a comunidade manauara”. A autônoma Keliane Sales seguiu a mesma linha. “Eu passei por muitas humilhações, às vezes, nem tinha como pagar o aluguel. Eu me inscrevi e fui selecionada pela primeira vez, só tenho a agradecer a ele”.

São José

Na quinta-feira (30), o pré-candidato ao Senado Arthur Virgílio Neto cumpriu agenda no bairro São José 2, na zona Leste, onde, entre demonstrações de carinho, ouviu as demandas apresentadas por feirantes que buscam espaço para a realização de suas atividades. O ex-senador se mostrou solícito com os pedidos e determinado a encontrar meios para solucionar os problemas.

Com informações da assessoria