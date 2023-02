Arquidiocese de Manaus lança Campanha da Fraternidade 2023

A Igreja Católica no Brasil prepara-se para iniciar mais uma Campanha da Fraternidade, a ser vivenciada a partir desta quarta-feira (22).

Nesta data os fiéis católicos também celebram a quarta-Feira de Cinzas.

Neste ano, o tema é “Fraternidade e fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 14,16).

A Campanha da Fraternidade visa incentivar as comunidades a assumirem suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no Brasil.

Em Manaus, a abertura da Campanha deste ano acontecerá na Feira da Manaus Moderna, às 9h.

Campanha da Fraternidade

A problemática da fome sempre esteve presente em nosso país e se agravou com a pandemia da Covid 19.

O tema foi escolhido por três vezes, nos anos de 1975, 1985 e 2023, com o objetivo de “sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo”.

A proposta é fazer a sociedade compreender o flagelo da fome e buscar meios de superar tal realidade.

A Igreja Católica no Brasil, escolheu para lema desta Campanha da Fraternidade a leitura bíblica “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16)”.

Amazônia e a fome

A Amazônia possui muitas riquezas, mas ela não gera riqueza, estando grande parte da população vivendo em pobreza e extrema pobreza, conforme o Diagnóstico Socioterritorial do Estado do Amazonas realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) sobre as condições de renda per capita da população no Amazonas.

Que apontando que a maioria das famílias cadastradas encontram-se na faixa da extrema pobreza e a população do Amazonas vive em situação de insegurança alimentar (IA).

Os dados apontam que 27,5 % das pessoas no Amazonas vivem insegurança alimentar (IA) Leve e 26% da população vive em IA Grave, alimentando-se uma vez ao dia ou não se alimenta.

Quaresma

A campanha da fraternidade é um dos modos pelos quais o Brasil vive a Quaresma.

A Quaresma dá o tom à campanha da fraternidade e a campanha da fraternidade ajuda a viver a Quaresma.

É por isso que, ao longo de quase seis décadas, a cada ano, a campanha da fraternidade apresenta um tema que não é necessariamente um tema religioso.

É um tema humano que diz respeito a todas as pessoas, independente do credo.