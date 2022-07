Armando Mendes, filho de Amazonino, diz que não será candidato a vice na chapa do pai

“Sempre vou estar ao lado do meu pai orientando, aconselhando, como sempre fiz. Ele pode contar comigo para que, se o povo o eleger, ajudá-lo a fazer o melhor Governo de todos os tempos”, disse Armando Mendes

O empresário Armando Mendes anunciou no final da tarde de hoje (29) que não será candidato a vice-governador na chapa de seu pai, Amazonino Mendes. Armando teve seu nome divulgado como provável vice, mas após uma longa conversa com o pai, decidiu não aceitar o convite. “Me sinto muito honrado com a lembrança do meu nome para um cargo tão importante, mas prefiro não me candidatar. Nunca pretendi assumir qualquer cargo público. Aprendi com minha mãe e com meu pai a sempre fazer o bem, a servir e não ser servido. Sempre vou estar ao lado do meu pai orientando, aconselhando, como sempre fiz. Ele pode contar comigo para que, se o povo o eleger, ajudá-lo da melhor forma possível a fazer o melhor governo de todos os tempos”, disse Armando Mendes.

O nome do candidato a vice-governador na chapa de Amazonino Mendes será conhecido na manhã deste sábado (30), durante a convenção da federação PSDB-Cidadania, que acontece a partir das 10h na quadra da escola de samba Sem Compromisso.

Com informações da assessoria