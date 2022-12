Argentina x França: gigantes entram em campo na decisão da Copa do Mundo do Catar

Os olhos do mundo estarão voltados para Argentina e França hoje (18), a partir das 11h (de Manaus). As equipes decidem a Copa do Mundo do Catar no estádio Lusail, ambas brigando pelo tricampeonato mundial. Mas há muito mais além do troféu em jogo.

Para Messi, craque da Argentina, a Copa vale um final de carreira dos sonhos. Sete vezes Bola de Ouro, o camisa 10 sempre foi cobrado por um melhor desempenho atuando pela albiceleste. Nas comparações, ficava sempre atrás de Diego Maradona, ícone da cultura argentina e protagonista da Copa de 1986.

Nos últimos anos, Messi virou a chave e passou a ser destaque absoluto na seleção. Sob o comando de Lionel Scaloni, que mantém relacionamento muito próximo com seu capitão, o jogador do PSG encontrou uma faixa de campo ideal para brilhar e encerrou um jejum de 28 anos sem títulos com a conquista da Copa América, em 2021, sobre o Brasil.

Mas falta a Messi, que faz sua última Copa aos 35 anos, um título mundial. A Argentina também não vê a taça há muito tempo. A última conquista foi justamente a de 1986, há 36 anos.

Mbappé na busca por Pelé

Nos ombros da França, a pressão é bem mais leve. Atuais campeões do mundo, os Bleus lutam por um bicampeonato que só Itália e Brasil conseguiram na história do Mundial. Os brasileiros atingiram o feito pela última vez, há 60 anos, quando conquistaram as Copas de 1958 e 1962 em sequência.

Para Mbappé, a final é uma oportunidade de ficar mais perto na história de Pelé, um dos ídolos do craque, que tem feito um papel indireto de mentor — os dois já se encontraram publicamente e trocam elogios nas redes. O atacante tem 9 gols em Copas e já superou o Rei como o mais jovem a atingir esse número. No total, Pelé tem 12 gols em Mundiais.

Para além disso, o atacante pode se juntar ao Rei no hall dos que conquistaram dois títulos com apenas 23 anos. Quem sabe, até igualar ou superar o recorde de três conquistas do brasileiro, já que tem longa carreira pela frente. Tudo depende do que acontecer hoje no Lusail.

Com informações do Extra