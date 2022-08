Arena Amadeu Teixeira é sede do Circuito Nacional de Badminton com mais de 200 atletas

O evento acontecerá até domingo, com mais de 200 atletas de regiões como Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

Com mais de 200 atletas na disputa, a Arena Amadeu Teixeira recebe, de hoje (10) domingo (14), a 4ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton 2022. A competição conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e visa qualificar os atletas para o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de Badminton, que acontecem ainda este ano.

“Ficamos felizes por sediar um evento a nível nacional e poder contribuir para que inúmeros atletas participem deste circuito. O badminton, que é uma modalidade olímpica, também permanece em evidência no Amazonas. E estaremos sempre incentivando para que o alto rendimento seja estimulado e novos talentos possam surgir nesta modalidade”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Chancelado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em parceria da Federação Amazonense de Badminton (FAMBd), durante os cinco dias as disputas serão divididas em dois grupos, Série A e Série B, com atividades individuais e duplas, nas categorias: Sub-11, Sub-13, Sub-15, principal e jovens (Sub-19 e sub 17). Para o presidente da FAMBd, Egídio Pinto, além da pontuação no ranking nacional, é de grande importância a integração dos atletas na competição.

“Receber esse evento aqui no Amazonas, agrega bastante para o crescimento dessa modalidade. Temos atletas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Piauí, Minas Gerais, entre outros, com mais de 36 clubes no circuito. Essa é uma das etapas mais importantes para conquistar pontos, porque na 5ª, que será a última, serão classificados os melhores atletas para seleção brasileira, representando seus estados e nosso país”, ressaltou Egídio Pinto.

Com os principais atletas e promessas da modalidade, o Circuito Nacional acontece anualmente em 5 etapas classificatórias. A última etapa já tem data marcada para os dias 23 e 27 de novembro, em Campo Grande (MS). Representando a Sociedade Hípica de Campinas, em São Paulo, o atleta João Bajer, veio para Manaus pela primeira vez, destacou que o campeonato é uma oportunidade única para os esportistas.

“Acredito que essa etapa é fundamental para quem deseja chegar na competição sul-americana, os níveis dos atletas estão altíssimos e as disputas com certeza serão acirradas para conquistar essa vaga”, comentou o atleta João Bajer.

Carregando títulos estaduais, o atleta amazonense, José Lucas, irá disputar na categoria principal do circuito, ressaltou o quanto a competição serve de evolução para sua carreira.

“Participei das duas primeiras etapas do circuito, e em cada competição venho melhorando, pontuando no ranking e meu foco é chegar na Seleção Brasileira. Ter esse circuito aqui só reforça que no Amazonas tem badminton de alto nível e o quanto estamos crescendo no âmbito nacional”, ressaltou o atleta.