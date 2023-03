Arena Amadeu Teixeira é sede do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu

Para os amantes da arte suave, a Arena Amadeu Teixeira recebe no sábado e domingo (18 e 19/03), a partir das 8h, o Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu Gi e Nogi FJJAM 2023. A competição conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e visa qualificar os atletas para o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu que acontece em São Paulo, em abril.

“Sabemos da importância em contribuir com competições estaduais para que o alto rendimento seja estimulado e novos talentos possam surgir. Daqui já saíram estrelas que ganharam o mundo, fizeram história no jiu-jitsu, então, é determinação do governador Wilson Lima que esse ciclo seja sempre renovado, para que o Amazonas se mantenha em evidência”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Durante os dois dias de competição acontecerão disputas nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, adultos e máster. Com mais de 1.500 atletas inscritos, além de Manaus, estão confirmadas delegações de Parintins, Urucurituba, Urucará, Maués, Manacapuru, Itacoatiara entre outros.

Organizado pela Federação de Jiu-jitsu do Amazonas (FJJAM), o evento faz parte do calendário oficial da modalidade e vale pontos para o ranking estadual.

Kart

Agitando o circuito de alta velocidade, no sábado (18/03), às 7h30, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus acontece a 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart Profissional. Com quatro baterias classificatórias, a expectativa é que 20 pilotos disputem nas categorias novatos e graduados, em busca dos melhores tempos na corrida, além de servir como preparação para torneios nacionais.

Futebol

Neste fim de semana, acontecem os jogos de volta das quartas de finais do Campeonato Amazonense de Futebol. No sábado (18/03), o Manaus FC enfrenta o Nacional FC, às 15h30, na Arena da Amazônia, no mesmo horário o Amazonas FC encara o Operário EC, no Estádio Carlos Zamith. E, fechando a rodada o Manauara EC duela contra o Atlético Rio Negro Clube, no domingo (19/03), às 15h30.

As partidas são organizadas pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), e os ingressos serão vendidos no dia do jogo, na bilheteria dos estádios que acontecem os confrontos.

