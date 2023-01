Arena Amadeu Teixeira é sede das quartas de final da Série Ouro de Futsal

A Arena Amadeu Teixeira será palco das quartas de final do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino Série Ouro 2022, os confrontos serão realizados nesta terça e quinta-feira (10 e 12/01), a partir das 19h30. A competição conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e visa a preparação dos jogadores para o cenário nacional da modalidade, além de garantir vaga na Taça Brasil de Futsal 2023, que acontecerá em maio.

“A competição oferece aos atletas de base a oportunidade de mostrarem o seu talento em quadra. Sabemos que os grandes atletas do Brasil de futsal, começaram no ‘salão’, então daqui com certeza serão revelados grandes jogadores para o futuro na elite dessa modalidade”, ressaltou Marcelo Galvão, presidente da Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

O primeiro jogo das quartas de final, acontece nesta terça-feira (10/01), às 19h30, entre os times Abílio Nery e Amazonas FC/Bola Gato; na sequência se enfrentam Estrela do Norte e Mônaco JT no (Grupo A); e fechando os duelos, na quinta-feira (12/01), as equipes Unidos do Alvorada e Tuna Luso de Manaus, e Grêmio da Amazônia contra Real Cachoeirinha no (Grupo B).

Durante os dois dias de duelo, os jogos serão divididos em dois grupos de rodadas A e B, ao todo serão 8 equipes disputando a vaga na semifinal da competição. O evento realizado na praça esportiva do Governo do Amazonas possui entrada gratuita para todos os públicos.

Organizada pela FAFs, a grande final do Campeonato Amazonense Série Ouro está prevista para o dia 21 de janeiro, o time campeão garante vaga na Taça Brasil de Futsal que é uma das competições nacionais mais importantes da modalidade.

Confira tabela dos Jogos

10/01 – Terça-feira – Arena Amadeu Teixeira

19h30 – Abílio Nery x Amazonas FC/Bola Gato

21h – Estrela do Norte x Mônaco JT

12/01 – Quinta-feira – Arena Amadeu Teixeira

19h30 – Unidos do Alvorada x Tuna Luso de Manaus

21h – Grêmio da Amazônia x Real Cachoeirinha