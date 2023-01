Apresentador demitido por receber nude ao vivo arruma emprego melhor na Globo

Douglas Belan recebeu apoio de quem considerou injusta a punição por uma falha que não foi dele

Em 21 de abril de 2020, Douglas Belan lia no tablet mensagens de WhatsApp enviadas por telespectadores do ‘Bom Dia Mato Grosso’, reproduzidas no telão do estúdio, quando surgiu a foto de um pênis ereto.

A imagem não chegou a carregar completamente, mas ficou reconhecível. O âncora, obviamente, foi surpreendido.

“Ai, caramba, deixa eu pular isso aqui! Não sei o que que é. Tirou a tempo? Ai, ai, só no programa ao vivo”, disse. Em seguida, riu, constrangido.

A gafe repercutiu nas redes sociais, gerou matérias na imprensa e teve uma consequência impensável: o jornalista foi demitido pela direção da TV Centro América, afiliada na Globo no MT.

Belan recebeu o apoio de colegas de profissão e do público. Ele não teve culpa. Alguém da produção do telejornal deveria ter filtrado as mensagens e excluído eventual conteúdo impróprio.

Sozinho no estúdio, ao vivo, o apresentador não tinha como prever a entrada de uma foto erótica no dispositivo. Situações semelhantes aconteceram em outras emissoras.

Há males que vêm para o bem. Seis meses depois da demissão, Douglas Belan foi contratado pela TV Tem, uma das maiores redes regionais de televisão do País, sediada em Sorocaba. É a principal afiliada da Globo no interior paulista.

De lá saíram jornalistas hoje com projeção nacional, a exemplo de Eliana Marques, apresentadora do boletim meteorológico do ‘Jornal Nacional’, e Giuliana Girardi, repórter especial do ‘Fantástico’.

Competente e carismático, Douglas Belan se divide entre as matérias de rua e a apresentação dos telejornais ‘Tem Notícia’.

Já apareceu em reportagens no ‘Bom Dia SP’, ‘Bom Dia Brasil’, ‘Jornal Hoje’, ‘Globo Esporte’, ‘Globo Rural’ e ‘Fantástico’. Conquistou uma visibilidade bem maior do que na época da TV Centro América.

Com informações do Blog Sala de TV / Terra