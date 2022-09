App de realidade aumentada estimula aprendizado e criatividade de crianças

Projeto criado pelo designer Marcicley Reggo é apoiado pelo Programa Centelha 1, da Fapeam

“Alfabetizar brincando” é o lema do projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que une tecnologia e ilustrações divertidas para estimular o aprendizado e a criatividade de crianças de 5 a 7 anos, de forma inteligente e educativa.

Intitulado “Cards Mágicos abcD+”, o projeto é apoiado por meio do Edital N°. 011/2019, do Programa Centelha 1, sob coordenação do designer Marcicley Reggo. A iniciativa utiliza o kit Cards Mágicos abcD+, composto por 26 cartas impressas em papel cartão, onde cada card apresenta a ilustração de um animal com seu respectivo nome e sua letra inicial, em conjunto com o aplicativo “abcD+” que utiliza a tecnologia de Realidade Aumentada (RA) para a visualização das animações em 3D, e das interações de áudios, proporcionando aos alunos ganho de aprendizado, interação e ativação da imaginação.

A ideia para criação do trabalho surgiu da experiência de mais de 20 anos em linha editorial de Marcicley Reggo, mestre em Design, que começou a pesquisar e desenvolver uma nova forma de utilização do livro, como ferramenta de alfabetização durante o processo inicial da leitura.

Com simplicidade, animações em 3D e interações de áudios, o kit criado com as cartas impressas estará disponível nas lojas de varejo, marketplaces e o aplicativo já se encontra disponível para download gratuito nas lojas Google Play e App Store.

O projeto passou por várias etapas de desenvolvimento do produto até chegar à sua fase final. A primeira consistiu na criação e desenvolvimento dos personagens utilizados, digitalização e colorização. Depois passou para a modelagem em 3D e animação. Seguida pela criação do aplicativo. Ao final da fase criativa, passou para a impressão dos cards e embalagem, criação da rede social, divulgação do produto, testes do App com a realidade aumentada e, por fim, a produção em escala industrial.

O coordenador do projeto explica que a aplicação da realidade aumentada no produto é devido aos estudos que mostram a importância do mecanismo para “fortalecer o conhecimento das crianças, em idade de alfabetização, de uma maneira simples e prática. Os principais benefícios proporcionados por esta tecnologia na educação são: memorização, engajamento, prática e participação”, pontua.

Marcicley Reggo aponta também outra experiência benéfica do projeto, que é a ampliação da vivência da criança dentro e fora da sala de aula, estimulando os alunos a interagirem e explorarem os ambientes, aprendendo a trabalhar em colaboração na resolução de seus problemas.

“Acredito que a tecnologia exercerá um papel ainda mais fundamental na educação, nos próximos anos, e que uma das prioridades deverá ser a recuperação do tempo perdido, pois, estamos saindo de um momento difícil, em que muitos alunos passaram meses sem o contato com as atividades escolares”, disse Marcicley.

Centelha

O Centelha é uma parceria entre a Fapeam, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), operada pela Fundação Certi.

O Programa tem o objetivo de estimular o empreendedorismo inovador, por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços) ou de processos inovadores; e apoiar, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis), a geração de empresas de base tecnológicas, a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do Amazonas.