Após WhatsApp, o Twitter e Instagram também sofreram hoje com instabilidades

Aparece a mensagem “Você ultrapassou o limite diário de envio de Tweets” quando usuários tentam publicar qualquer coisa

Horas após o WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta (M1TA34), passar por instabilidades no fim da manhã de hoje (8), no começo da noite foi a vez do Instagram e também da rede social Twitter (TWTR34) apresentarem problemas.

Usuários estão relatando dificuldades de publicar mensagens no Twitter, rede social que foi comprada recentemente pelo bilionário Elon Musk. Ao tentar tuitar qualquer conteúdo, aparece a mensagem “Você ultrapassou o limite diário de envio de Tweets” mesmo para quem não publicou nada na rede social.

Aparentemente as mensagens agendadas estão sendo publicadas normalmente, então alguns usuários estão agendando suas mensagens para daqui a um minuto para conseguir driblar o problema na rede social.

No site Dowdetector, os problemas com usuários do Twitter começaram a ser relatados por volta das 18h30 (horário Brasília). Eles saíram de 3 notificações às 18h26 para 307 às 18h56 e atingiram 405 reclamações às 19h14.

Segundo a plataforma, os problemas mais notificados na rede social são no aplicativo (50%), no site (26%) e postar (23%).

Problema no Instagram

No Instagram, os problemas começaram mais cedo, por volta das 16h (horário de Brasília) e as reclamações diminuíram a partir das 18h30.

Elas saíram de 9 notificações no Downdetector às 15h56 para 257 às 17h11 e atingiram um pico de 346 reclamações às 18h11. Às 19h11, os relatos de problemas tinham caído para 114.

Segundo a plataforma, as principais reclamações eram de postar (56%), no aplicativo (39%) e no login (6%).

Com informações da InfoMoney