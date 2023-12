Após reunião com Lula, Eduardo Braga anuncia a inclusão do Porto de Manaus no PAC

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) anunciou a inclusão do Porto de Manaus entre as prioridades do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esse foi um dos quatro temas tratados ontem (12) durante uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Braga, que aconteceu no início da noite no Palácio do Planalto.

Na reunião, que durou cerca de uma hora e também contou com a participação do senador Omar Aziz (PSD-AM), o presidente Lula tratou sobre outras pautas pontuais do Amazonas, como a importância da manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus, hoje o mais bem-sucedido programa de conservação ambiental do país, e a urgente necessidade de recuperação da BR-319.

A reforma tributária também entrou na pauta da conversa de Lula com Braga, que foi o relator da PEC no Senado. A expectativa é de que a matéria seja promulgada ainda este ano, após a nova votação na Câmara dos Deputados.

