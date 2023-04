Após demanda de Roberto Cidade, rodovia Apuí-Humaitá será recuperada pelo Dnit

Provocado pelo deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), se comprometeu em restabelecer as condições de trafegabilidade da rodovia BR-230, que interliga os municípios de Apuí e Humaitá. O trânsito na via ficou comprometido, sobretudo no quilômetro 80, devido o transbordo do rio Jatuarana.

“Fomos informados sobre essa ocorrência, fizemos um requerimento ao Dnit pedindo providências e, após visita de técnicos do órgão, recebemos a resposta de que as medidas emergenciais serão adotadas. Houve transbordo do rio, o pavimento da pista foi comprometido e os municípios estavam sendo severamente prejudicados. É importante que os serviços sejam realizados com a brevidade necessária, para que não haja nenhum tipo de desabastecimento e que para que a população tenha garantido o seu direito de ir e vir”, falou.

Requerimento AM Energia

Outro requerimento atendido, de autoria do gabinete do deputado, é o que solicita a reinstalação de postes de energia elétrica para a Rua Ana Nogueira, Educandos, zona Sul de Manaus. Conforme a concessionária de energia elétrica, a execução do serviço ocorrerá no dia 26 deste mês.

“As demandas chegam ao nosso gabinete e rapidamente damos a vazão necessária para que os problemas possam ser resolvidos o mais rápido possível. Nosso mandato e nosso gabinete estão à disposição para auxiliar sempre que for preciso”, afirmou.