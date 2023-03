Ao atualizar cadastro, mototaxista de Parintins descobre prêmio da Nota Fiscal Amazonense

O parintinense Salomão dos Santos Amaral descobriu de uma maneira, no mínimo, inusitada, que havia sido sorteado com um dos prêmios diários da campanha Nota Fiscal Amazonense, promovida pelo Governo do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Ao procurar a agência da Sefaz, em Parintins, para quitar o IPVA de sua moto, Salomão, que trabalha como mototaxista, aproveitou para atualizar o cadastro de seu e-mail na Nota Fiscal Amazonense. Foi aí que recebeu a notícia: tinha sido um dos contemplados da campanha, sendo que o dinheiro, como é de praxe nos sorteios diários, já tinha ido para a sua conta.

“Como fazia uns dias que eu não olhava (a conta bancária), eu não vi. Na hora, eu não acreditei. Mas quando eu fui ver, estava lá. Foi só alegria”, conta Salomão, dizendo que o dinheiro veio bem em boa hora.

“Estava precisando, porque aqui em casa está em obra”, diz ele, que morava em Manaus, onde chegou a formar em Administração de Empresas, mas voltou para Parintins para ficar mais perto de sua família, já que cria sozinho o filho Victor Gabriel, de quatro anos, diagnosticado com autismo.

“Em Parintins, tem um instituto (Instituto Autismo de Parintins), e eu poderia ficar mais perto e receber o apoio da minha família”, diz ele, que chama o filho carinhosamente de “meu anjo azul”, cor associada à condição neurológica.

Cadastrado há anos na campanha Nota Fiscal Amazonense, ele diz que valeu a pena a espera pelo prêmio, sempre pedindo CPF na nota. “Sou um cara de esperança, uma hora minha hora ia chegar, e eu ainda quero que venha mais”, contou, animado.

Para Salomão, uma dica para manter a esperança e, quem sabe, conquistar um dos prêmios, é ter fé. “Tem que acreditar. Primeiramente em Deus, mas também fazer a nossa parte, porque todo mundo quer ganhar, mas às vezes (a pessoa) não se cadastra, não atualiza os dados”.

Como participar

Para concorrer na campanha Nota Fiscal Amazonense, é preciso se cadastrar no site www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br e incluir o CPF na nota fiscal no ato de suas compras, mantendo seus dados atualizados.

Atualmente, são mais de 400 mil cidadãos e mais de cem entidades sociais cadastradas. Os cidadãos recebem, nos sorteios diários, prêmios de duzentos reais a mil reais, pagos instantaneamente; nos sorteios mensais, prêmios de 5 mil reais a 20 mil reais; e nos sorteios anuais, prêmios de 10 mil a 50 mil reais.

O próximo sorteio está marcado para o dia 15 de março, às 13h, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Encontro das Águas.

Para mais informações sobre a campanha Nota Fiscal Amazonense, visite o site www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br.