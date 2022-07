Anne Moura participa de diálogos para construção de palanque com Lula no Amazonas

A secretária nacional de mulheres do Partido dos Trabalhadores, Anne Moura, que é amazonense e pré-candidata à deputada federal pelo Amazonas, participou de diversos diálogos junto ao presidente Lula, nos últimos dois dias em Brasília (DF). As articulações acontecem junto à passagem do pré-candidato à presidência do Brasil, Lula da Silva (PT), para cumprir uma série de agendas, incluindo o ato público da chapa Lula-Alckmin, que aconteceu ontem à noite no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O encontro realizado ontem, contou com a presença de dirigentes do PT-Amazonas, o deputado estadual Sinésio Campos e o deputado federal Zé Ricardo e também com membros da Direção Nacional, da qual Anne Moura faz parte. Também estiveram presentes o senador Omar Aziz e os deputados do PSD, Sidney Leite e Marcelo Ramos. A reunião serviu para pautar a construção do palanque de Lula no Amazonas, mas também para reafirmar o apoio ao senador Omar Aziz.

Anne afirmou que muitos diálogos ainda estão acontecendo e que essa comissão foi feita para reafirmar o compromisso de Lula com o povo do Amazonas. “Nossa estratégia é sempre pensar no melhor para o Amazonas. Estamos nos articulando e construindo apoios e bases que possam ajudar no crescimento do nosso estado”, pontuou.

Anne ainda destacou que, ela e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, eram as únicas lideranças femininas presentes, mas que a pauta de lutas das mulheres também foi um importante tema tratado durante a conversa. “O presidente Lula sempre esteve atento às lutas das mulheres e é um importante aliado na defesa de nossos direitos. Falamos sobre a importância de o Amazonas eleger mais representantes mulheres, para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa”, afirmou Anne.

Além de assumir a frente da Secretaria Nacional de Mulheres, Anne Moura também integra a Comissão Executiva da Federação Brasil da Esperança; a coordenação do Plano de Governo, na pauta de mulheres e a Direção Nacional do Partido. Agora, a amazonense segue em articulação para a vinda de Lula para o Amazonas, que deve acontecer no final de julho.

Com informações da assessoria