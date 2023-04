Anne Moura estreia programa Lado a Lado com série de lives de entrevistas no youtube

Anne Moura estreou seu primeiro podcast, chamado Lado a Lado, em Live realizada na última sexta-feira (28). A secretária nacional de Mulheres do PT, recebeu como primeiro convidado, o criador de conteúdo digital e comunicador, Victor Israel. Eles puderam abordar diversos assuntos relevantes para o estado do Amazonas, principalmente sobre a saúde, ainda tão precarizada em nosso estado.

Vitor contou como foi atuar na pandemia, durante a crise da falta de oxigênio. Ele foi um dos influenciadores que contribuiu na organização de doações para compra de oxigênio que ajudou a salvar vidas de milhares de vítimas da covid-19 em nosso estado.

Além disso, eles abordaram a importância da valorização do estado do Amazonas no cenário nacional. Comentando sobre a diversidade de arte, cultura, culinária e povos que aqui existem e resistem. Para Anne, foi muito importante iniciar esse podcast, que tem por objetivo dar voz para os povos que vivem na floresta.

O próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira (5). Para acompanhar o bate-papo com Vitor Israel, acesse: https://youtube.com/live/88aM3I_6anY?feature=share

Informações da Assessoria