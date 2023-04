Anitta será primeira brasileira a fazer show na final da Champions League

Dona de recordes no streaming e indicada a grandes premiações do mercado musical internacional, a popstar Anitta está pronta para fazer história novamente.

No dia 10 de junho , em Istambul , a hitmaker de Envolver se apresentará no show de abertura da final da Champions League .

Anitta já inseriu o compromisso com a icônica competição da UEFA em sua agenda.

Com isso, ela se tornará a primeira brasileira a se apresentar em um evento desta importante competição europeia.

A novidade vem de encontro com o rompimento de Anitta com a Warner Records , que ocorreu recentemente, depois que ambas as partes se desentenderam publicamente.

*Com informações de IG