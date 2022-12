Anitta descobre nódulo no pulmão e pâncreas e é internada de novo no Albert Einstein

A cantora Anitta foi internada em São Paulo na manhã de hoje (7), e precisou cancelar o show que realizaria no Ceará, em uma festa de influenciadores. Ainda na semana passada, a artista passou pelo ambulatório do Hospital Albert Einstein para tratar do quadro de saúde, que não foi apontado nem pela assessoria e nem pelo hospital. Anitta escreveu em suas redes que está tudo bem e que em breve volta para casa. No meio do ano, ela fez uma cirurgia para tratar endometriose, após reclamar de dores.

Recentemente, ela revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar a esclerose múltipla.

Na parte da tarde, a cantora se manifestou nas redes sociais. “Quando eu fui na médica lá, ela falou: ‘olha, você está com uma questão de saúde muito grave’. Não dei tanto ouvido. E fui mesmo assim, quando eu cheguei lá, fiz quatro horinhas de caminhada e já estava assim, sem palavras… Aí eu voltei e comecei toda essa questão de médico, de hospital. Muito difícil um diagnóstico, porque a cada hora eu estava com um nódulo no meu pulmão, muitas coisas acontecendo com meu estômago, pâncreas. Eu não estava conseguindo subir no segundo andar da minha casa”, explicou.

Com informações da Veja