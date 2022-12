Angelina Jolie renuncia ao cargo na agência de refugiados da ONU após mais de 20 anos

A atriz de Hollywood Angelina Jolie deixará seu papel de enviada especial do Acnur, a agência de refugiados da ONU, mas continuará sendo uma ativista humanitária, disse a Organização das Nações Unidas hoje (16).

Jolie, que esteve em mais de 60 missões de campo durante seus 21 anos junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), disse que deseja continuar trabalhando com a causa fora do organismo internacional.

“Continuarei a fazer tudo ao meu alcance nos próximos anos para apoiar os refugiados e outros deslocados”, disse Jolie em comunicado anunciando sua saída.

“Depois de 20 anos de trabalho dentro do sistema das Nações Unidas, sinto que é hora de trabalhar de forma diferente, me envolvendo diretamente com refugiados e organizações locais e apoiando sua defesa de soluções”, disse.

Jolie foi nomeada enviada especial do Acnur em 2012. Este ano, ela visitou o Iêmen e a Ucrânia para se encontrar com pessoas deslocadas.

O alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, agradeceu-lhe pelo serviço, compromisso e a diferença que ela fez para os refugiados e pessoas forçadas a fugir.

“Sei que a causa dos refugiados permanecerá próxima a seu coração e estou certo de que ela trará a mesma paixão e atenção a uma pauta humanitária mais ampla”, afirmou.

O Acnur estima que nunca antes houve tantas pessoas forçadas a sair de suas casas por violência, conflito e perseguição no mundo. A agência estima que mais de 100 milhões de pessoas estão atualmente deslocadas em todo o mundo.

Com informações do Uol