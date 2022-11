André Rizek diz que Copa é a 3ª melhor coisa do mundo, atrás da esposa e dos filhos

O jornalista, que está na cobertura da Copa do Mundo no Catar, também fez uma homenagem para os filhos, os gêmeos João e Pedro

André Rizek usou as redes sociais para fazer uma homenagem para a mulher, Andréia Sadi. O jornalista, que atua na cobertura da Copa do Mundo no Catar, disse que o evento é uma das melhores coisas do mundo, mas que perde tanto para sua mulher quanto para seus filhos.

“Copa do Mundo é a terceira coisa mais legal da vida! Só fica atrás da minha mulher e dos meus filhos. É só digo isso porque minha mulher é muito, muito foda!”, afirmou o apresentador.

André e Andréia são pais dos gêmeos João e Pedro, de 1 ano e 6 meses. Discretos, eles recentemente foram fotografados enquanto curtiam agarradinhos o festival Rock the Mountain, que ocorreu em Petrópolis.

Com informações da revista Quem