Ampliando serviços e estrutura, Caio André abre segunda edição da Câmara Cidadã, na zona sul

Com mais de 100 serviços gratuitos para a população em um espaço de 800 metros quadrados, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC) e os parlamentares da 18ª Legislatura abriram, na manhã desta quarta-feira (31/05), a segunda edição do projeto Câmara Cidadã, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A ação terá dois dias de atividades, das 8h às 16h, envolvendo 30 parceiros da iniciativa pública e privada.

A abertura oficial realizada por Caio André ocorreu às 9h, porém os atendimentos iniciaram às 8h nos stands montados na área externa do Centro Cultural. Mais de 300 servidores da CMM e dos órgãos parceiros foram mobilizados e distribuídos em 30 salas de serviços.

Além do presidente, o início dos trabalhos contou com a presença de 23 vereadores da 18ª Legislatura: Glória Carratte (PL), Diego Afonso (União Brasil), Allan Campelo (PSC), Everton Assis (União Brasil), Professora Jacqueline (União Brasil), Peixoto (Agir), Raiff Matos (DC), Jaildo Oliveira (PC do B), Marcelo Serafim (PSB), Marcel Alexandre (Avante), Fransuá (PV), Dione Carvalho (Patriota), Raulzinho (PSDB), Rosivaldo Cordovil (PSDB), Professor Samuel (PL), Márcio Tavares (Republicanos), Capitão Carpê (Republicanos), Ivo Neto (Patriota), William Alemão (Cidadania), João Carlos (Republicanos), Jander Lobato (PP), Yomara Lins (PRTB) e Kennedy Marques (PMN).

De acordo com o presidente da Casa e idealizador do projeto, devido ao sucesso da primeira edição, com mais de 8 mil atendimentos em dois dias, a equipe técnica responsável preparou uma segunda edição ainda mais grandiosa, tanto na quantidade de serviços quanto na estrutura montada para receber a população.

“Nós temos uma estrutura maravilhosa, tudo foi ampliado. O espaço é maior, temos hoje mais de 100 serviços. Na primeira edição nós tivemos em torno de 30 serviços e a população abraçou, mais de 8,3 mil pessoas foram atendidas e nós esperamos que o sucesso seja ainda maior, e que nós possamos atender ainda mais as pessoas da nossa cidade”, afirmou Caio.

Após a abertura, o presidente da Casa, juntamente com outros vereadores, visitou a área de vacinação da Câmara Cidadã e recebeu doses de vacina contra a Influenza e a Covid-19, que também estão disponíveis para toda a população.

Parceiros

Para esta segunda edição da Câmara Cidadã, novos parceiros abraçaram a ação e integraram a lista de serviços. É o caso da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Também participam pela primeira vez o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), Universidade Paulista (Unip), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Instituto PCD Juntos Somos Mais Fortes, Foto Nascimento e Eco-Cooperativa.

Além dos novos parceiros, seguem sendo ofertados, também na segunda edição, atendimentos pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania.

Também haverá atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Serviço Social do Comércio (Sesc), Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Uninorte, Águas de Manaus, Claro, Amazonas Energia e Conselho Tutelar.

A Câmara Cidadã contará, ainda, com atendimentos realizados pela Câmara Municipal, tais como cadastro e orientação por parte da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony da CMM. A segunda edição contará também com demandas da população a serem atendidas pela Ouvidoria, Tribuna Popular e nos gabinetes rotativos com a presença de parlamentares da 18ª Legislatura.

Primeira edição

A primeira edição da Câmara Cidadã ocorreu nos dias 30 e 31 de março no Estádio Municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste de Manaus. Em 16 horas de atividades foram contabilizados 8,3 mil atendimentos com 30 serviços.