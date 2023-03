Amom doa valor de ajuda de custo da Câmara Federal a instituições sociais de Manaus

Recebido pelo parlamentar ao final do mês de fevereiro, o valor será destinado a duas instituições reconhecidas no estado

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) anunciou ontem (4), que irá doar um total de R$ 28 mil, originado de uma ajuda de custo oferecida pela Câmara dos Deputados, a duas instituições filantrópicas. Por meio das redes sociais, o parlamentar desmentiu as notícias falsas veiculadas por portais locais, que afirmavam que ele teria usufruído do benefício e que o valor teria sido de R$ 40 mil reais.

Ao valor da ajuda de custo, de pouco mais de R$ 39 mil, foi aplicado o desconto de Imposto de Renda, totalizando cerca de R$ 28 mil, valor a ser doado à Fazenda da Esperança e à Associação de Amigos do Autista no Amazonas (AMA). O montante será dividido em igual para cada instituição, a ser entregue em duas parcelas nos meses de março e abril, para a aplicação em projetos a serem definidos por cada uma.

Amom, que também não faz uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o “Cotão”, afirmou que mantém os ideais que sempre seguiu enquanto parlamentar e que não irá usufruir de benesses.

“Nada mudou. Não admito e sou contra o excesso de regalias que outros políticos recebem. Eu vi que apareceram blogs querendo espalhar fake news dizendo que eu teria usufruído disso. Todos sabem que eu nunca usei um centavo do ‘Cotão’ na Câmara Municipal, nunca usei e não vou usar como deputado federal e rejeito todo tipo de regalia. Qualquer recurso extra que eu receber vou doar pra caridade”, afirmou.

Matérias veiculadas em portais do Amazonas afirmaram que, somados a ajuda de custo e o salário de igual valor, o deputado teria recebido R$ 80 mil reais no mês de fevereiro. As informações são falsas, conforme informações divulgadas no Portal da Câmara dos Deputados, que discriminam todos os valores e descontos aplicados. “O meu lado é o da população, não adianta tentar espalhar mentiras. Para os que estão espalhando fake news, terão que se retratar”, declarou o parlamentar.

