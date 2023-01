Americanas contrata Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava Jato

A Americanas contratou Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cotado para o Supremo Tribunal Federal (STF). Zanin vai defender a empresa no processo que corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que o banco BTG Pactual quer continuar retendo R$ 1,2 bilhão do caixa da varejista.

No documento protocolado na noite de segunda-feira (30/1), a Americanas informa ainda a contratação do Brito Chaves Advogados Associados e lista os nomes de sete advogadas do escritório. Cristiano e também Valeska Teixeira Zanin Martins aparecem no documento como integrantes e sócios do escritório Zanin Martins Advogados.

Fonte: Metrópoles