Amazonino Mendes será homenageado com nome de avenida e de parque em Manaus, anuncia David Almeida

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira, 14/2, duas grandes homenagens em memória do ex-governador Amazonino Mendes, que faleceu aos 83 anos, no último domingo, dia 12, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A avenida Grande Circular, que cruza a zona Leste, se chamará avenida Governador Amazonino Mendes; e o parque Gigantes da Floresta, que a Prefeitura está construindo entre as zonas Norte e Leste, agora é rebatizado de Parque Governador Amazonino Mendes.

O anúncio, feito por meio de vídeo, foi postado pelo prefeito nas redes sociais na tarde desta terça-feira. Como reconhecimento ao legado de obras e dedicação de Amazonino Mendes à vida pública por quatro décadas, as homenagens gravam o nome do ex-governador do Amazonas na cidade de Manaus.

“Em conversa com a família do governador Amazonino Mendes, eu sugeri fazer duas homenagens. Dar o nome de Governador Amazonino Mendes à avenida Autaz Mirim, a Grande Circular; e o Parque Gigantes da Floresta, na zona Leste, que já demos a ordem de serviço, ele vai se chamar Parque Governador Amazonino Mendes. É o maior parque da cidade de Manaus, temático, entre a zona Norte e a zona Leste, a cara do governador Amazonino Mendes, que sempre trabalhou pelos pobres”, destaca o prefeito.

David Almeida registra que desde o processo de redemocratização do Brasil, o ex-governador Amazonino Mendes foi um grande político do Estado. “Quatro vezes governador, três vezes prefeito de Manaus e uma vez senador”, enfatizou.