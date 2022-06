Amazonino lança Israel Paulain como pré-candidato a deputado federal

Apresentador do boi Garantido estará na mesma chapa de Amom Mandel e Conceição Sampaio

O apresentador do Boi Garantido, Israel Paulain, lançou sua pré-candidatura a deputado federal ao lado do pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes. Israel já foi candidato a prefeito de Nhamundá e ficou em segundo lugar, perdendo por pouco menos de 40 votos.

Israel formará a chapa de deputados federais ao lado de Amom Mandel, Conceição Sampaio e outros seis candidatos. “Parintins vota em gente sua. Israel tem um futuro grandioso, tem personalidade, é bacharel em direito e amante do povo de Parintins. Ele é a locomotiva do boi garantido e tem meu apoio para deputado federal”, diz Amazonino em vídeo publicado nas redes sociais do apresentador do Garantido.

Paulain está filiado ao Cidadania, mesmo partido do ex-governador do Estado, Amazonino Mendes.

Israel Paulain já foi vereador de Parintins pelo PSDB e disputou três vezes a Prefeitura de Nhamundá, sendo o sempre o segundo mais votado.

Com informações da assessoria