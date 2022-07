Amazonino garante que vai valorizar os profissionais da segurança pública do Amazonas

Ex-governador diz que profissionais da Segurança serão prioridade em seu governo

O candidato a governador pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, fez duras críticas ao governo do estado, hoje (31), e airmou que a segurança pública no Amazonas é uma vergonha e que o povo sofre diariamente a ação dos criminosos por conta da incompetência do atual governador.

“O governador dá mau exemplo e contamina parte da corporação. Já tivemos um secretário de Inteligência preso e acusado, pela Polícia Federal, de roubar garimpeiros. Temos policiais valorosos, honestos, competentes, éticos que salvam a nossa polícia, que protegem a população, mas que infelizmente não têm o apoio do governador”, afirmou Amazonino.

Amazonino reiterou que a Segurança Pública será prioridade caso seja eleito pela quinta vez governador do Amazonas. “Vamos valorizar os bons policiais, investir em treinamento, armamento, equipamentos modernos, e na remuneração da tropa. Esse é meu compromisso”, declarou.

Compromisso histórico

O compromisso com a segurança pública sempre foi marca de Amazonino. Ele foi o governador que mais construiu delegacias no Amazonas. Em gestões de Amazonino, o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) foi erguido, sendo um dos maiores e mais completos sistemas do gênero no país, na época em que foi criado, no ano 2000.

Mendes criou a primeira Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, no estado, em 1987. No mandato tampão, em 2018, o candidato Amazonino realizou a promoção de 7.937 policiais militares e de 572 bombeiros. A data-base dos policiais militares, que não era cumprida desde 2015, voltou a ser, e o reajuste concedido foi de 24,20%. Houve reajuste de 100% no auxílio-alimentação e no auxílio-moradia no interior para policiais militares e bombeiros. Pagamento do auxílio-fardamento, no valor de R$ 2.275.

Amazonino promoveu cem policiais civis para 3ª classe e garantiu reajuste a peritos, legistas e odontolegistas. Amazonino garantiu também em lei o pagamento do escalonamento das datas-bases atrasadas de governos anteriores aos policiais civis, sendo uma parcela paga ainda em 2018.

Diálogo com a população

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 ao lado do ex-deputado federal Humberto Michelis (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania. Acompanhe Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e Whatsapp: https://amazonino.info/zapdonegao .

Com informações da assessoria