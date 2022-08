Amazonino defende criação da UEA Tech e UEA Bio para ativar protagonismo do Amazonas

Candidato diz que as novas áreas vão promover a formação de expertises locais, novos quadros e o levantamento de dados científicos

Em entrevista à TV Norte e rádio Mais Brasil News, o candidato ao governo do Amazonas, pela federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, destacou hoje (23/08), que, se eleito, vai implantar a nova Universidade do Estado do Amazonas (UEA) voltada para áreas tecnológica e biotecnológica.

Para Amazonino, as novas matrizes da UEA vão garantir o futuro de milhares de jovens amazonenses, que terão oportunidade de ingressar nas áreas mais promissoras do mundo. “Eu quero dar ao jovem condições de trabalho. Eu vou criar outra universidade. Eu quero a universidade tech, voltada para tecnologia nova, do futuro. Eu quero uma universidade que promova definitivamente a nossa questão biológica, a nossa riqueza incomensurável que está na mata, na selva, para fármacos. Está na hora de fazer isso”, comentou Amazonino.

De acordo com o candidato, o Amazonas precisa estimular a produção da indústria de fármacos. Todavia, segundo ele, o projeto só será possível por meio da UEA Bio. “E não é difícil. É uma questão de empenho, de capacidade e de perseverança. Vamos iniciar essa nova transformação do Amazonas pelos caminhos da UEA; vai ser um novo futuro para o estado do Amazonas. O que a gente tem de biotecnologia, ainda é irrisório. Queremos um centro que efetivamente ofereça duas coisas básicas: formação de quadros e o levantamento de dados científicos, descobertas, para a gente ter propriedade de descobertas importantes de valores altíssimos no mercado internacional, que ocorre na indústria farmacêutica”, analisou.

Indústrias

Amazonino destaca que o investimento na UEA Bio estimulará a atração de multinacionais. “A gente desperta o mundo, como a Alemanha, o Japão, ou até mesmo os Estados Unidos, a grande indústria farmacêutica. Se a gente tiver condições, eles vêm para cá e vamos abastecer o Amazonas, o Brasil e mundo. Porque a riqueza que a gente tem está escondida nas árvores, nas folhas, nos vegetais, nas miríades perdidas na selva gigantesca”, declarou Amazonino.

Jipe elétrico

Antes de conceder entrevista na TV Norte e rádio Mais Brasil News, Amazonino Mendes e o candidato a vice-governador, Humberto Michiles (PSDB), percorreram bairros da zona Oeste e Sul, no ‘jipe elétrico’, o carro de marca Jeep, que foi adaptado em um trio elétrico.

