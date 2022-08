Amazonino começa campanha e anuncia combate à fome como prioridade em Plano de Governo

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação “A Força do Povo”, Amazonino Mendes (Cidadania), informou na manhã de hoje (16), dia em que abre oficialmente a campanha eleitoral de 2022, que irá implantar, caso seja eleito, um extenso e vigoroso programa de combate à fome em todo o estado. Amazonino afirma que a fome atinge hoje 2,7 milhões de amazonenses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Mais da metade da população não tem o que comer neste exato momento”, enfatiza o candidato referindo-se às estatísticas.

Amazonino ressalta que o governo estadual tem obrigação de ajudar as famílias que enfrentam a insegurança alimentar e o desemprego, e afirma que “é um compromisso meu criar soluções para tais problemas aqui no Amazonas”, afirma anunciando propostas que, na avaliação do candidato, vão gerar impacto imediato na vida da população amazonense.

Caso seja eleito governador do Amazonas, Amazonino se compromete a triplicar o valor do auxílio estadual, passando de R$ 150 para R$ 450. O candidato foi o primeiro gestor público do Brasil a garantir auxílio financeiro às pessoas de baixa renda, segundo a assessoria da campanha. “O projeto deu tão certo no Amazonas, na década de 90, que no início dos anos 2000 foi copiado pelo governo federal, com o programa Bolsa Família”, pondera. “É meu compromisso aumentar o valor do auxílio estadual para no mínimo R$ 450”, declarou Amazonino.

Além de aumentar o valor do auxílio estadual, as mães consideradas chefes de famílias irão receber um valor adicional. “É necessário o Estado estender a mão amiga às milhares de mulheres que enfrentam sozinhas toda a dificuldade que impera nos lares. Não podemos abandonar estas guerreiras, batalhadoras, que lutam diariamente sozinhas para sustentar seus filhos. Elas receberão um recurso adicional ao auxílio e ainda terão cesta básica digna para garantirem o alimento de sua família.

Leite do Meu Filho

“Um dos maiores programas da área social da capital do Amazonas será estendido para o interior”, avisa afirmando que pretende implantar o Leite do Meu Filho em todos os 62 municípios. O programa, criado por Amazonino na Prefeitura de Manaus, beneficiou mais de 100 mil crianças de 0 a 5 anos, em situação de vulnerabilidade social. “Esse programa social salvou milhares de crianças em Manaus. E, neste momento, em que muitos de amazonenses passam por dificuldade, muitos até não têm o que comer, é preciso garantir o acesso a este programa em todos os municípios; projeto que deu certo em Manaus e tenho certeza que ajudará a salvar milhares de pequenos amazonenses”, analisou.

O candidato da Federação PSDB-Cidadania pretende também reforçar a merenda escolar com o estímulo na produção de itens regionais da agricultura familiar para garantir maior qualidade na alimentação diária dos alunos da rede pública estadual. Outro projeto do candidato para aquecer a economia local é a criação de novas cozinhas comunitárias em todos os municípios.

Além das ações na área social, Amazonino Mendes projeta o estímulo às vocações econômicas e o aumento das obras do estado para gerar emprego e renda no Amazonas.

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 tendo como vice o ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania. Mais informações estão disponíveis nas

redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e WhatsApp: https://amazonino.info/zapdonegao .

Com informações da assessoria